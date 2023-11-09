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لبنان

الجيش داهم تجمعات للنازحين السوريين.. ومفاجأة بما ضبطه

Lebanon 24
09-11-2023 | 00:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من مخابرات الجيش - مكتب امن زغرتا تؤازرها قوة من الجيش نفذت، ليل امس، مداهمة لتجمعات النازحين السوريين في زغرتا الغميقة والعقبة، وأوقفت عدداً من المطلوبين كما ضبطت كمية من المسروقات والأموال والذهب التي كانت بحوزتهم.
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كما وجرى توقيف بعض الأشخاص لدخولهم الى البلاد خلسة ودون أوراق ثبوتية ومصادرة عدد من الدراجات النارية. 
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