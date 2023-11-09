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لبنان

ودّعوا الطقس الدافئ: منخفضان جويان سيضربان لبنان.. وأمطار طوفانية في هذا الموعد (صورة)

Lebanon 24
09-11-2023 | 00:20
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ ان الطقس الدافئ سيتحوّل الى بارد وغزير الامطار مع عواصف رعدية وامطار طوفانية.

وأشار خنيصر إلى ان منخفضا جويا سيضرب شرق مصر وشمال البحر الاحمر، سيتجه نحو فلسطين ولبنان وسوريا اعتباراً من ظهر الاحد المقبل ولغاية مساء الاثنين.
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كما ان منخفضا ثانيا سيعبر تركيا ويضرب لبنان اعتبارا من مساء الثلاثاء المقبل ولغاية الخميس تقريبا، يحمل معه امطارا طوفانية شاملة، مصحوباً بالصواعق وتدني بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، مع خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه على الطرقات.

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