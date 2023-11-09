تُوفي على الفور.. سيارة مسرعة صدمت الشاب بلال

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة الشاب بلال غالب يونس، ابن بلدة حولا الجنوبية، بعد أن صدمته سيارة مسرعة أمام غاليري سمعان في بيروت، عندما كان يقود دراجته النارية.



وقد أُصيب بلال في رأسه، وتُوفي على الفور.

Advertisement