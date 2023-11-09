مواكبة اعلامية واضحة

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في ظل استمرار التوتر العسكري بين "حزب الله" واسرائيل عند الحدود الجنوبية، يبدو ان بعض وسائل الإعلام بدأت بمضاعفة اجراءاتها في اطار الاستعداد لاي تطورات غير محسوبة.لكن الأهم، بحسب مصادر مطلعة، "هو تحضير الحزب لبعض المقاطع المصوّرة التي قد تنشر نقلا عن الاعلام الحربي والتي ستشكل جزءا من معادلات الردع مع اسرائيل".وتقول المصادر "إن الايام المقبلة ستشهد نوعا مختلفاً من الاشتباك الاعلامي بالتوازي مع المعركة العسكرية، وهذا ما سيظهر بشكل كبير من خلال التجاوب الشعبي الذي سيواكب اي خطوة دعائية من قبل الحزب والتي يجب الاستثمار بها حتى النهاية".