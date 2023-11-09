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لبنان

بعد ليل متوتر... كيف يبدو الوضع جنوبًا؟

Lebanon 24
09-11-2023 | 01:58
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يسجل تحليق للطيران الاستطلاعي منذ الفجر فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق حتى مدينة صور وفوق مجرى نهر الليطاني، وذلك بعد ليلٍ طويل، بقيت فيه وتيرة التصعيد في المواجهات على حالها، إذ شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على القطاع الأوسط مقابل هجمات صاروخية نفذها حزب الله في القطاع الشرقي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وفي مجال آخر تأثر أصحاب مواسم الزيتون والحمضيات والموز والحقت بهم خسائر جسيمة بسبب استهداف الجيش الاسرائيلي العمال والفلاحين في السهول والبساتين.
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