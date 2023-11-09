بعد ليل متوتر... كيف يبدو الوضع جنوبًا؟

يسجل تحليق للطيران الاستطلاعي منذ الفجر فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق حتى مدينة صور وفوق مجرى نهر الليطاني، وذلك بعد ليلٍ طويل، بقيت فيه وتيرة التصعيد في المواجهات على حالها، إذ شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على القطاع الأوسط مقابل هجمات صاروخية نفذها حزب الله في القطاع الشرقي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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