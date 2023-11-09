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لبنان

لقاء لم يعقد...

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-11-2023 | 01:30
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في اطار الحراك السياسي في الداخل اللبناني، كان من المتوقع أن يعقد امس، لقاء بين رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية والنائب السابق وليد جنبلاط في كليمنصو لبحث آخر التطورات.
وبحسب المصادر فإن اللقاء ألغي في اللحظات الاخيرة من دون معرفة الاسباب التي ادت الى ذلك في ظل وجود مصلحة ثنائية للطرفين في تقريب وجهات النظر تمهيدا للمرحلة المقبلة.
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مصادر اعلامية ذكرت ان تسريب موعد اللقاء ادى إلى الإعلان أنه لم يكن وارداً!


المصدر: لبنان 24

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