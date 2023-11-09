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لبنان

​المكتب الإعلامي لوزير الدفاع: هذه الاخبار لا اساس لها من الصحة

Lebanon 24
09-11-2023 | 01:22
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني موريس سليم البيان الاتي:
تناقلت وسائل اعلام مكتوبة ومرئية ومسموعة صباح اليوم ان وزير الدفاع الوطني موريس سليم قدم الى رئيس الحكومة لائحة باسماء ضباط في الجيش لتعيينهم في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني. واجتهد بعض وسائل الاعلام في تحليلات وروايات معروفة المصدر.
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ان هذه الاخبار لا اساس لها من الصحة جملة وتفصيلا، وهي تندرج في سياق الحملات المنظمة التي تتولاها جهات معنية تتولى الترويج لتسريبات لا تنطبق مع الواقع، لا بل تسيء الى المؤسسة العسكرية خلافاً لما يروّج له هؤلاء المسربين من حرص على الجيش ودوره في هذه الظروف العصيبة.
 
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