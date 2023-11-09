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لبنان

تواصل بين "حزب الله" ودمشق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-11-2023 | 01:45
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بعيدا عن التواصل والتنسيق الدوري، حصل في الساعات الماضية تواصل على مستوى رفيع بين "حزب الله" والقيادة السورية في دمشق في إطار الاتصالات وعمليات التنسيق التي يقودها الحزب بين حلفائه في المنطقة.
وبحسب المصادر فإن الموضوع الاساسي كان وضع سيناريوهات لما هو آت من تطورات، خصوصا في حال تدحرج الحرب في غزة الى حرب أكثر اتساعاً، اذ ان تدخل الحزب في المعركة اكثر سيؤدي الى تأثر سوريا بالمعركة.
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وترى المصادر ان ايا من القوى المتحالفة مع ايران و"حزب الله" لا يجد مصلحة في انخراط دمشق في المعركة بشكل كبير بسبب ظروفها الاقتصادية والميدانية الصعبة، الا في حال حصول تطورات استثنائية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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