اختاروا الصمود رغم القصف.. سكان القرى الحدودية الجنوبية: باقون في بيوتنا

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وهكذا هي حال العدد الاكبر من القرى الحدودية المتاخمة لفلسطين المحتلة، هناك حيث العدو الغاشم لا يزال يمارس ابشع الجرائم ضد الانسانية. ففي حولا، ميس الجبل، كفركلا، مركبا، بليدا، تل النحاس، ياطر، الناقورة، مروحين، اللبونة وغيرها يكاد يكون المشهد هو نفسه. عائلات نزحوا فيما بقي كثيرون في عداد المحاصرين، غير قادرين على التجول بحرية ولا حتى الخروج فقط للتبضع بعدما اقفلت بعض المحال ابوابها، وباتت الحركة خفيفة جدا في القرى، حيث يضطر البعض احيانا الى تكبد عناء مسافات طويلة لايجاد افران او دكاكين غير مقفلة.تروي احدى السيدات في بلدة عيناتا انّ رائحة الموت اصبحت في كل مكان في القرية بعد استشهاد الفتيات الثلاث وجدتهن. وكأنه لا مكان للحياة، ولكن قدرة اهالي الجنوب على الصمود تبقى الاقوى، وثقتهم بانّ هذا الكابوس سينتهي قريبا، فهم الذين يعرفون تماما انّ موازين القوى تغيرت وانّ انتصارات تُسجل للمقاومين تجعلهم يصبرون الى حين النصر على العدو. وهذا ما يعزي هذه السيدة وسواها من الجنوبيين الذين قرروا البقاء في منازلهم.وعلى مقربة منها، يتحدث البعض الاخر عن اسباب مختلفة لبقائهم في الجنوب، فهؤلاء لا مكان اخر لديهم سواء في بيروت او صور او الجبل او الضاحية الجنوبية للنزوح اليه، ولا قدرة مالية على استئجار منزل وتكبد مصاريف لا طاقة لهم عليها في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. فتراهم يلتزمون منازلهم ويتقيدون بحركة تجعلهم غير معرضين للاستهداف المباشر. وقد عمدت بعض البلديات الجنوبية الى تعميم ارشادات للاهالي الذين اختاروا البقاء في منازلهم، لتجنب الحركة خصوصا في اوقات الليل، وعدم استخدام السيارات قدر المستطاع.