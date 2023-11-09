Advertisement

لبنان

اختاروا الصمود رغم القصف.. سكان القرى الحدودية الجنوبية: باقون في بيوتنا

زينب زعيتر Zainab Zaiter

|
Lebanon 24
09-11-2023 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1128192-638351172473783803.jpg
Doc-P-1128192-638351172473783803.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رغم القصف الاسرائيلي ونزوح عائلات كثيرة من المناطق الحدودية، الا انّ عددا كبيرا من العائلات الجنوبية قررت البقاء في منازلها. تختلف اسبابهم عن الاعتكاف عن الرحيل، الا انّ النتيحة واحدة، خوف ورعب وترقب حذر وحصار يجعلهم يخافون ركوب سياراتهم او التجول ليلا خوفا من مسيرّة اسرائيلية تقضي على ما تبقى من احلامهم او احلام اطفالهم.
Advertisement
 
وهكذا هي حال العدد الاكبر من القرى الحدودية المتاخمة لفلسطين المحتلة، هناك حيث العدو الغاشم لا يزال يمارس ابشع الجرائم ضد الانسانية. ففي حولا، ميس الجبل، كفركلا، مركبا، بليدا، تل النحاس، ياطر، الناقورة، مروحين، اللبونة وغيرها يكاد يكون المشهد هو نفسه. عائلات نزحوا فيما بقي كثيرون في عداد المحاصرين، غير قادرين على التجول بحرية ولا حتى الخروج فقط للتبضع بعدما اقفلت بعض المحال ابوابها، وباتت الحركة خفيفة جدا في القرى، حيث يضطر البعض احيانا الى تكبد عناء مسافات طويلة لايجاد افران او دكاكين غير مقفلة.
 
رائحة الموت
تروي احدى السيدات في بلدة عيناتا انّ رائحة الموت اصبحت في كل مكان في القرية بعد استشهاد الفتيات الثلاث وجدتهن. وكأنه لا مكان للحياة، ولكن قدرة اهالي الجنوب على الصمود تبقى الاقوى، وثقتهم بانّ هذا الكابوس سينتهي قريبا، فهم الذين يعرفون تماما انّ موازين القوى تغيرت وانّ انتصارات تُسجل للمقاومين تجعلهم يصبرون الى حين النصر على العدو. وهذا ما يعزي هذه السيدة وسواها من الجنوبيين الذين قرروا البقاء في منازلهم.
وعلى مقربة منها، يتحدث البعض الاخر عن اسباب مختلفة لبقائهم في الجنوب، فهؤلاء لا مكان اخر لديهم سواء في بيروت او صور او الجبل او الضاحية الجنوبية للنزوح اليه، ولا قدرة مالية على استئجار منزل وتكبد مصاريف لا طاقة لهم عليها في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. فتراهم يلتزمون منازلهم ويتقيدون بحركة تجعلهم غير معرضين للاستهداف المباشر. وقد عمدت بعض البلديات الجنوبية الى تعميم ارشادات للاهالي الذين اختاروا البقاء في منازلهم، لتجنب الحركة خصوصا في اوقات الليل، وعدم استخدام السيارات قدر المستطاع.

 
سيناريو تموز
القرى الجنوبية الحدودية يعمها الظلام ليلا ،وغالبا ما يتم انتداب شخص من العائلة للتبضع للاقارب لتجنب تسيير مجموعة من السيارات.
ومن بين الاسباب التي جعلت هؤلاء يبقون في بيوتهم ايضا، هو الخوف من تكرار سيناريو حرب تموز الـ2006. يروي احد سكان بليدا ممن قرر البقاء هناك انّه لا يريد ان يترك القرية فيعود بعدها ولا يجد منزله. يتمسك بالبقاء في قريته وإن كان الثمن حياته، فهو يعتبر انّ الشهادة لو كتبت لهم فستكون قدرهم ولا مفر من القدر، ولكن فكرة ترك منزله للدمار او الغرباء لسرقته فهو امر مستبعد تماما بالنسبة اليه.
 

سرقات
واليوم، تُسجل سرقات كثيرة في القرى التي نزح منها اهلها، ما اضطر بعض البلديات الواقعة في جنوب الليطاني على سبيل المثال الى طرد سوريين من البلدات. فبعدما تهجر لبنانيون من بعض القرى، كانت المفاجأة بانّ نازحين سوريين دخلوا الى بعض المنازل وسكنوا فيها، وفي اماكن اخرى حصلت سرقات كبيرة. وهو ما يؤكده كثيرون ممن باتوا اليوم يخافون على ارزاقهم بالدرجة الاولى ويعتبرون انّ خيار النزوح سيكون الخطوة الاخيرة امامهم في حال توسعت دائرة الحرب، امّا في الوقع الحالي فلن يتركوا منازلهم فريسة للغرباء.

 
هي مجموعة من العوامل اذا التي تجعل اهالي الجنوب لا يتركون منازلهم على الرغم من دائرة الخطر المحاطة بهم، وإن كانوا يعيشون يوميا على وقع اصوات الانفجارات والمسيّرات والقصف، وعلى وقع قذائف فوسفورية تصل شظاياها الى عقر دارهم. هو العيش في الخطر امام مشاهد مروعة يندى لها الجبين، حيث يشاهد الجنوبيون باعينهم الارزاق التي خسروها ومواسم الزيتون، والدماء التي تسيل، والامهات المرعوبات عندما يسمعن اي صوت فيخيل لهن انّ احد اطفالهم استشهد. هو العيش على حدود ارض مغتصبة وعدو غاشم، حيث الكل هم شهداء احياء، الى حين الانتهاء من هذا الكابوس المروع.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

زينب زعيتر Zainab Zaiter

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2023-11-09
04:00 | 2023-11-09
05:08 | 2023-11-09
05:01 | 2023-11-09
05:00 | 2023-11-09
04:48 | 2023-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24