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لبنان
خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المناطق.. ما السبب؟
Lebanon 24
09-11-2023
|
02:53
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أعلنت هيئة "أوجيرو" أن عطلاً طرأ في سنترال جعيتا بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
وأكدت "أوجيرو" أن فرقها على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
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