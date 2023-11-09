خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المناطق.. ما السبب؟

أعلنت هيئة "أوجيرو" أن عطلاً طرأ في سنترال جعيتا بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

وأكدت "أوجيرو" أن فرقها على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.