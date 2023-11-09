شبكة القيادة عبر الأطلسي تكرم خبير الطاقة رودي بارودي: نعمل معا من أجل معرفة فوائد السلام

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منح الكاتب اللبناني وخبير شؤون الطاقة المقيم في الدوحة رودي بارودي جائزة شبكة القيادة عبر الاطلسي للعام 2023 في خلال حفل أقيم في مركز واشنطن للأبحاث يوم الاثنين الماضي بحضور لافت لشخصيات بارزة في الولايات المتحدة الاميركية، ومن ضمنهم كبار المسؤولين في وزارتي الطاقة والخارجية الاميركيتين، والعديد من أعضاء السلك الدبلوماسي في واشنطن، وممثلون عن المنظمات الدولية ووسائل الإعلام العالمية.شبكة القيادة عبر الأطلسي (TLN) كرمت بارودي لجهوده في تعزيز التنمية السلمية في شرق البحر الأبيض المتوسط،وذلك في خلال المؤتمر السنوي الثاني للشبكة ومحوره حرية الإعلام.بارودي الذي لم يتمكن من المشاركة حضوريا في هذا الحفل بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة،شكر الشبكة على تكريمه وقال:في الوقت الذي نحتفل فيه بهذا التكريم الذي يشكل دليلا على أهمية السلام والاستقرار يعيش المدنيون في غزة على وقع الحرب في وقت يفترض فيه أن تشهد هذه المنطقة سلاما واستقرارا يمكن شعوبها ودولها من استغلال ثرواتهم ورفع مستويات معيشتهم.وأضاف بارودي : "لقد تشرفت كثيرًا بالحصول على هذه الجائزة المرموقة وسأكون دائمًا ممتنًا للدعم الذي لقيته من شبكة TLN لاتمام عملي في السنوات الماضية وأتطلع أيضًا إلى العمل معًا في المستقبل حتى يتمكن أحفادنا يومًا ما من معرفة فوائد السلام والتعايش بين الشعوب وانه دفي الأوقات الصعبة والعصيبة يجب أن تكون العقول الأكثر هدوءًا قادرة وراغبة في البحث بأسباب إراقة الدماء والاتهامات المتبادلة من أجل وضع تصور لمسارات لمستقبل أفضل يسوده السلام".