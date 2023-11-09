Advertisement

لبنان

ماذا لو أعلمت حماس"حزب الله" بعملية "الاقصى"؟وماذا كان ليفعل؟!

المحامية ميرفت ملحم Mirvat Melhem

|
Lebanon 24
09-11-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1128236-638351246964169758.jpg
Doc-P-1128236-638351246964169758.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الموعد الثاني لخطاب السيد حسن نصر الله في الحادي عشر من الشهر الجاري اقترب والكل ينتظر ماذا سيحمله من مواقف وربما خطوات للمرحلة المقبلة سيما بعد المجزرة المروعة التي اودت بحياة طفلات ثلاث وجدتهم .
Advertisement
في الحقيقة خطاب السيد الاخير، تبعته تحليلات وقراءات متعددة منها من اثتى عليه ومنها من اعتبره دون المتوقع، لكن على ذلك- واقله- لا يمكن الذهاب في النكران بعيدا من ان الحزب غيّر في قواعد سياسيته لناحية قرار السلم والحرب، ويبدو انه حتى الساعة يجهد في ضبط النفس وعدم الذهاب بعيدا في رده على الاعتداءات الهمجية المتكررة لاسرائيل على حدود لبنان واهله، مسجلا بذلك نقطة لصالح الدولة وتغليب قرارها وقرار الاجماع فيها في تحديد سياسة لبنان الخارجية على قرار فريق او طرف.
بالطبع هذا المنحى الجديد للحزب لم يولد من فراغ وانما ساهمت فيه عدة عوامل يتقدمها عدم اعلام واشراك حماس حزب الله وتحديدا جناحها المسلح "كتائب عز الدين القسام" في عملية " طوفان الاقصى"، هذا عدا عن دخول معركة "طوفان الاقصى" شهره الثاني في ظل صمود واضح لفصائل المقاومة الفلسطينة المتزامن مع اكتفاء ذاتي غير مقرون باي طلب عون او مساندة من اي جهة كانت بما فيها حزب الله. وهذا له دلالات وحسابات كبيرة لدى الحزب، ان على مستوى حراكه كمقاومة اسلامية في المنطقة أو على مستوى حدود دوره فيها المستمد في الأصل من ايران، حيث كان التنسيق جاري بين الحزب و فصائل المقاومة الاخرى ان في العراق او اليمن. حتى ان تواجده في الميدان السوري كان مطلوبا ومشروعا بخلاف ما هو حاصل اليوم مع فصائل المقاومة الفلسطينية، على الرغم من انهما يتشاركا في نفس الهدف وهو مقاومة العدو الاسرائيلي واعتداءاته حتى تحرير فلسطين.
ولكن ماذا لو اعلمت حماس حزب الله بعملية "طوفان الاقصى" ، وماذا كان حزب الله ليفعل ؟
هو سؤال افتراضي يطرح، ولكن لا يمكن حتى استشراف الاجابة عنه، لان مسار المنطقة يتبدل بشكل تدريجي وحمم النار التي كانت مزروعة بين كبار الدول خفّ لهيبها بفعل المفاوضات الجارية والاتفاقيات الحاصلة بين عدة اطراف نافذة والتي يمكن اختصار نتائجها بالتزام واضح من ايران وبكفالة الصين بعدم التدخل في شؤون دول المنطقة.
وفي هذا الصدد تأتي الزيارة المرتقبة للرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى الممكلة العربية بمعرض المشاركة في قمة الرياض لما لهذه الزيارة من دلالات وما ستسفر من نتائج. من هنا فان حزب الله سواء كان يعلم او لا يعلم فان تعاطيه مع "طوفان الاقصى" واعتداءات العدو الاسرائيلي الاستفزازية على جنوب لبنان سيبقى محصورا في اطار قواعد متوازنة وشديدة الدقة والحرفية رسمها لرده، وهو بكل حال قادر فيما لو اراد ان يذهب في معركته بعيدا ويحقق ضربة ثانية اقسى للعدو، لكنه اليوم ملتزم عدم الخروج عن تلك القواعد في هذه المرحلة، وهو يعول بكل حال على نتائجها لاسيما في الداخل اللبناني قاطعا الطريق على بعض الافرقاء السياسيين من الحديث مجددا بانه جر لبنان الى حرب كلفته البشر والحجر ابان حرب تموز العام 2006 من جهة، ومن جهة اخرى قد يكون ذلك خطوة الى الامام من الحزب نحو الدولة والحراك من خلالها وليس بمعزل عنها، كرسالة تطمين تمهد الطريق نحو الاستحقاقات العالقة.
على ذلك، ان حدة معارك الميدان تبقى محكومة بالمفاوضات الجارية على خط وقف اطلاق النار في غزة وحل ملف الاسرى والتجاذبات والمصالح التي ربما قد تزيد من تعقيداته او تطيل حله.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

ضيوف لبنان 24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

المحامية ميرفت ملحم Mirvat Melhem

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-11-09
10:00 | 2023-11-09
09:57 | 2023-11-09
09:08 | 2023-11-09
09:05 | 2023-11-09
08:48 | 2023-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24