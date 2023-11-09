بوحبيب: لضرورة وقف إسرائيل اعتداءاتها بحق لبنان والفلسطينيين

أكد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب خلال لقائه بنظيره البريطاني جيمس كليفرلي في الرياض أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي ولوقف الحرب ومنع اتساعها إلى دول الجوار".

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ولفت إلى "ضرورة وقف إسرائيل اعتداءاتها وتصريحات مسؤوليها الاستفزازية بحق لبنان والفلسطينيين".

وعن الشأن السوري، قال بو حبيب لنظيره البريطاني إن الوضع في سوريا لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه وعلى الغرب إعادة النظر بمقاربته وموقفه من الأزمة السورية والمساعدة في مسألة التعافي المبكر في سوريا.