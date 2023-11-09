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لبنان

ملتقى التأثير المدني: اللحظة التّاريخيّة تستدعي إعادة إنتاجِ قيمَة لبنان الحضاريّة

Lebanon 24
09-11-2023 | 04:48
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اشار ملتقى التأثير المدني الى "بطء تحرك القوى السيادية الإصلاحية التغييرية والقوى المجتمعية الحية.

واعتبر الملتقى ان أيا كانت التفسيرات، سواء عدت "انكِفاء" أو "تريّثا"، فان "اللحظة التاريخية تستدعي مبادرة نتجرأ فيها على إعادة إنتاجِ قيمة لبنان الحضارية في التعددية الحرة والعيش معا بالمواطنة".
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ودوّن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على موقع "إكس" فكتب: "إنعدام الوزن الوطني فاضح. الإنهيار السيادي نافر. إغتيال الدستور كارثي. تدمير المؤسسات جريمة ممنهجة. ليس في الأُفق ما يؤشر في الديناميّة الداخلية إلى انعقاد سريعٍ لوقف مسار الانقضاض على هوية لبنان الكيان والدولة،  لبنان الصيغة والميثاق".

وقال الملتقى: "بطء تحرك القوى السيادية الإصلاحية التغييرية والقوى المجتمعية الحية قد يقرأُ فيه البعض انكِفاء، فيما يعتبره آخرون تريثا، على أنّ اللحظة التاريخية أبعَد فاعلية من أي انكفاء أو تريث".

وختم: "ان اللحظَة التاريخية في السقوط المدوي للعدوانيات والتطرفات تستدعي مبادرة نتجرأ فيها على إعادة إنتاجِ قيمَة لبنان الحضارية في التعددية الحرة والعيش معا بالمواطنة".



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