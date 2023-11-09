المدارس أقفلت أبوابها في هذه المنطقة... ما السبب؟ (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدارس والثانويات والمعاهد أقفلت أبوابها في منطقة فنيدق - عكار صباح اليوم، إحتجاجاً على تعرّض عائلة أحد الطلاب لأساتذة مدرسة فنيدق الرسميّة.

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