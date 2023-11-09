لقاء بين بوشكيان وابو فاعور.. وبحث في صناعة حاصبيا وراشيا

التقى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، النائب وائل أبو فاعور وبحثا في الأوضاع السياسية والصناعية لا سيما في راشيا والبقاع الغربي.



كما بحثا كيفية تطوير الوسائل لدعم أبناء المناطق الريفية وتثبيتهم في أماكنهم، وسبل تعزيز الإنماء المتوازن.

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