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لبنان

أصوات إنفجارات قويّة تُسمع... ما الذي يجري في الجنوب؟

Lebanon 24
09-11-2023 | 05:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أصوات الإنفجارات التي يُسمع دويها في منطقة ‎طربيخا - ‎رامية، في جنوب لبنان، ناجمة عن إنفجار ألغام بسبب حريق اشتعل قرب حدود مستعمرة زرعيت.
 
 
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