أصوات إنفجارات قويّة تُسمع... ما الذي يجري في الجنوب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أصوات الإنفجارات التي يُسمع دويها في منطقة ‎طربيخا - ‎رامية، في جنوب لبنان، ناجمة عن إنفجار ألغام بسبب حريق اشتعل قرب حدود مستعمرة زرعيت.

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