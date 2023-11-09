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لبنان

في مناطق عدة... هذا ما ضبطته "الريجي"

Lebanon 24
09-11-2023 | 06:11
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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في بيان ، انه "في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة التهريب، ضبطت وحداتها المختصة كميات من المصنوعات التبغية المهربة والمعسل المهرب والمزور بالإضافة إلى السجائر الالكترونية vape بنتيجة عمليات دهم في مناطق الحمراء  وبلس وكركون الدروز والكولا وبرج حمود والمنصورية وبصاليم وبرمانا وضبية وجونية والبوار. 
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وسطرت محاضر ضبط في حق المخالفين ينظر فيها القضاء المختص".
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