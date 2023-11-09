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لبنان

في هذه الأثناء... النيران تتصاعد من ثكنة إسرائيليّة قرب الحدود مع لبنان

Lebanon 24
09-11-2023 | 06:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع النيران في ثكنة "زرعيت" الإسرائيلية، بعد استهدافها من لبنان.
 
 
 
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