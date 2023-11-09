



ووضع النائبان عبد الله وعلامة وفد الرابطة في "صورة نتائج جولتهما على السفارات بهدف الإستحصال على دعم القطاع الصحي في ظل الأزمة وعلى الأخص أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية"، وفق بيان الرابطة.

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وأثنيا في خلال اللقاء على التعاون البناء بين اللجنتين ووزارة الصحة العامة بشخص الوزير حيث نوها بنظام التتبع MedTrack الذي أدى الى وفر في استهلاك هذه الأدوية.



كما توافق المجتمعون على دعم ومتابعة هذه المبادرة بالتواصل الدائم. عقد رئيس لجنة الصحة النائب الدكتور بلال عبدالله ورئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب الدكتور فادي علامة لقاءً ووفد من الرابطة المارونية.ووضع النائبان عبد الله وعلامة وفد الرابطة في "صورة نتائج جولتهما على السفارات بهدف الإستحصال على دعم القطاع الصحي في ظل الأزمة وعلى الأخص أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية"، وفق بيان الرابطة.وأثنيا في خلال اللقاء على التعاون البناء بين اللجنتين ووزارة الصحة العامة بشخص الوزير حيث نوها بنظام التتبع MedTrack الذي أدى الى وفر في استهلاك هذه الأدوية.كما توافق المجتمعون على دعم ومتابعة هذه المبادرة بالتواصل الدائم.

و زار علامة وعبدالله، السفير الاسباني في لبنان السيد جيسوس سانتوس اغوادو. وتم البحث في امكانية مساعدة لبنان في ملف ادوية السرطان والأمراض المستعصية، في حضور الملحق التجاري والاقتصادي لويس غابالدون.