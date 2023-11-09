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لبنان

عوده عرض للأوضاع الراهنة مع فرونتسكا

Lebanon 24
09-11-2023 | 06:37
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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.
 
وقد تمحور الحديث حول الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

 
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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المطران

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