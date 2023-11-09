عوده عرض للأوضاع الراهنة مع فرونتسكا

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

وقد تمحور الحديث حول الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.



