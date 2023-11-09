ملف تطويب البطريرك اسطفان الدويهي... إليكم هذا الخبر الجديد!

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أفاد طالب دعوى تقديس البطريرك اسطفان الدويهي الأب بولس القزي بأنه "وبعد الانتهاء من التصحيح وطباعة ملف المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي حول أعجوبة الشفاء التي تمّت بشفاعته، قدّمنا قبل ظهر اليوم الملف بنسخات متعدّدة الى مجمع القديسين، وقد تسلمه رئيس المكتب المختص بقبول ملف الدعاوى المونسنيور جان بولو ريتسوتي ليُوزع على نيافة الكرادلة للإطلاع والتصويت عليه في جلسة تٌدعى :"Ordinaria dei Cardinali"،وأضاف: "سيعمد المجمع لتعيين موعدٍ لهذه الجلسة، ومن ثم تُرفع النتائج الى قداسة البابا".وقال القزي: "في هذه المناسبة، نرافق جلسة الكرادلة بصلاتنا، طالبين من الرب بشفاعة المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي أن نحتفل بتطويبه عما قريب".