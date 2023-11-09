Advertisement

لبنان

ملف تطويب البطريرك اسطفان الدويهي... إليكم هذا الخبر الجديد!

Lebanon 24
09-11-2023 | 07:16
A-
A+
Doc-P-1128293-638351363807935147.jpg
Doc-P-1128293-638351363807935147.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد طالب دعوى تقديس البطريرك اسطفان الدويهي الأب بولس القزي بأنه "وبعد الانتهاء من التصحيح وطباعة ملف المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي حول أعجوبة الشفاء التي تمّت بشفاعته، قدّمنا قبل ظهر اليوم الملف بنسخات متعدّدة الى مجمع القديسين، وقد تسلمه رئيس المكتب المختص بقبول ملف الدعاوى المونسنيور جان بولو ريتسوتي ليُوزع على نيافة الكرادلة للإطلاع والتصويت عليه في جلسة تٌدعى :"Ordinaria dei Cardinali"،
Advertisement

وأضاف: "سيعمد المجمع لتعيين موعدٍ لهذه الجلسة، ومن ثم تُرفع النتائج الى قداسة البابا".

وقال القزي: "في هذه المناسبة، نرافق جلسة الكرادلة بصلاتنا، طالبين من الرب بشفاعة المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي أن نحتفل بتطويبه عما قريب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-11-09
10:00 | 2023-11-09
09:57 | 2023-11-09
09:08 | 2023-11-09
09:05 | 2023-11-09
08:48 | 2023-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24