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لبنان

كانت تُحلّق في جنوب لبنان... هذا ما حلّ بطائرة إسرائيليّة

Lebanon 24
09-11-2023 | 08:05
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أعلن الجيش الإسرائيليّ عن تعرض طائرة مسيّرة تابعة له لإطلاق نار في مزارع شبعا، على الحدود مع لبنان.
 
 
 
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