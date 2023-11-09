بري تابع تطورات الاوضاع مع الشامي

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية.كما عرض رئيس المجلس لآخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء تصاعد العداون الاسرائيلي على قطاع غزة والقرى الحدودية اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة وشؤوناً تشريعية خلال لقائه رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النيابية النائب سجيع عطية .وعرض الرئيس بري أيضاً الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال إستقباله عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور .كما استقبل الرئيس بري حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري .