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لبنان

ميشال ضاهر شكر وزير الزراعة... ما السبب؟

Lebanon 24
09-11-2023 | 08:33
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شكر النائب ميشال ضاهر وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن على "سرعة تجاوبه برفع مقاس استيراد بذار البطاطا من 35-55 الى 35-60".

 وقال في بيان: "أتقدّم بإسمي وبإسم مزارعي البطاطا في عكار والبقاع ولبنان بالشكر الكبير لمعالي وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن على سرعة تجاوبه مع مناشدتنا بخصوص رفع مقاس استيراد بذار البطاطا من 35-55 الى 35-60 نتيجة النقص الحاد للبذار بسبب ارتفاع حرارة الطقس خلال الموسم في أوروبا".
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وأضاف: "وبذلك سيتمكن المزارعون من الحصول على كميات كافية من البذار لزراعة أراضيهم وتخفيض الكلفة، ما يؤدي الى توفير حوالى 70 يورو في كل طن من بذار البطاطا المستوردة ويساهم بتأمين كميات كافية للزراعة ولتحصين الأمن الغذائي. وكذلك نشكر المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود على إهتمامه ومتابعته للموضوع".
المصدر: الوكالة الوطنية
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