صاروخ يملكه "الحزب" يُرعب أميركا ويُهدّد سفنها... من أين حصل عليه وما هي ميزاته؟

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ذكرت "العربية"، أنّه مع إرسال الولايات المتحدة مزيدا من سفنها الحربية وحاملات الطائرات إلى الشرق الأوسط، تتزايد المخاوف الغربية من ترسانة "حزب الله" وإمكانية تهديده لتلك السفن، لاسيما أن في جعبة الحزب صواريخ روسية قوية من طراز "ياخونت" المضادة للسفن.وفي هذا السياق، كشف ثلاثة مسؤولين أميركيين حاليين وآخر سابق، أن "حزب الله" بنى مجموعة كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن.وقال أحد المسؤولين: "من الواضح أننا نولي اهتماما كبيرا لذلك، ونأخذ القدرات التي لديه على محمل الجدّ".إلا أن المسؤولين الثلاثة أوضحوا أن القوة البحرية الأميركية التي تم نشرها مؤخرًا في المنطقة تتضمن دفاعات ضد الصواريخ.فيما أكد مصدران آخران أن "حزب الله" حصل على هذا السلاح بالفعل من سوريا أثناء قتاله هناك دعما للرئيس السوري بشار الأسد منذ فترة طويلة.في المقابل، رفضت وزارة الدفاع الروسية التعليق. بينما اكتفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، بالقول ردا على سؤال حول معلومات المصادر الأميركية إن "هذه الأخبار غير مؤكدة على الإطلاق، ولا نعرف إن كانت صحيحة أم لا".ويقترب صاروخ "ياخونت" الذي يطلق من الأرض من هدفه على ارتفاع منخفض يتراوح بين 10 إلى 15 مترًا، لتجنب اكتشافه، وفقًا لتقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "CSIS".كما يمكن إطلاقه من الجوّ أو حتى من خلال الغواصات.وقد طور هذا الصاروخ وهو نسخة من صاروخ "P-800 Oniks" الذي تمّ تطويره لأول مرة عام 1993، في 1999 من قبل شركة دفاع روسية، وفق ما أوضح مركز "CSIS". (العربية)