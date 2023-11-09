كركي بحث مع الاسمر وطليس في أوضاع السائقين العموميين

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التقى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، وتداول المجتمعون في أوضاع البلاد بصورة عامة وتلك المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي بشكل خاص.وقد تمحور اللقاء حول أوضاع السائقين العموميين المالكين وغير المالكين، لاسيما بعد زيادة الاشتراكات التي طبقتها إدارة الصندوق مؤخرا تنفيذا لمراسيم زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور التي أقرتها ونشرتها الدولة.وأشاد الحاضرون، وفق بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، بالإجراءات التصحيحية التي تقوم بها إدارة الضمان وبخاصة لناحية تحسين وزيادة قيمة التقديمات الاجتماعية والصحية لتعود كما كانت سابقا. حيث كان أصدر المدير العام منذ مطلع شهر حزيران 2023 مجموعة قرارات قضت بزيادة التعرفات الطبية والدوائية والاستشفائية ومعاينات الأطباء بين 10 و20 ضعفا، حيث أصبحت معاينة الطبيبب المعتمدة مليون ل.ل. كذلك زيادات متتالية لبدل علاج مرضى غسيل الكلى ليستمر الضمان بتأمين هذا العلاج 100 في المئة على حسابه الخاص من دون تحميل المضمونين أية أعباء مالية.كما أعلن الدكتور كركي اليوم عن زيادة تعرفات الـPet Scan والـMRI والـ CT Scan عشرة أضعاف مؤكدا "أن أي موارد مالية إضافية ترد الى خزينة الصندوق سوف توظف من أجل تقديم رعاية صحية واجتماعية أفضل للمضمونين".وفي ما يتعلق بموضوع التعويضات العائلية، فقد توقف المجتمعون عند ضرورة إسراع مجلس الوزراء بإصدار المرسوم المتعلق بمضاعفة التعويضات العائلية لجميع الأجراء والسائقين العموميين المالكين وغير المالكين 10 مرات والذي أنجزته إدارة الصندوق منذ شهور، لما له من انعكاسات جد إيجابية على تقديمات السائقين العموميين".