"الصحة" استكملت تدريب المستشفيات لرفع جهوزيتها في حال الطوارئ

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استكملت الفرق الطبية المتخصصة في وزارة الصحة العامة تدريب المستشفيات الحكومية والخاصة، استكمالًا للخطة التي أطلقتها الوزارة منذ بداية احداث غزة، لرفع جهوزية القطاع الصحي في التعامل مع تداعيات الطوارئ في حال حصولها، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين في القطاع الصحي ولا سيما منظمة الصحة العالمية، اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي، اطباء بلا حدود، الصليب الاحمر اللبناني، نقابة الاطباء، نقابة الممرضين، والجمعية اللبنانية لطب الطوارئ.وشملت التدريبات حتى الساعة المستشفيات التالية:١ مستشفى النجدة الشعبة – النبطية٢ مستشفى سبلين الحكومي٣ مستشفى حيرام٤ مستشفى عسيران٥ المستشفى المركزي مزبود٦ مركز لبيب الطبي٧ مستشفى علاء الدين٨ مستشفى رفيق الحريري الجامعي