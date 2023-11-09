Advertisement

لبنان

"الصحة" استكملت تدريب المستشفيات لرفع جهوزيتها في حال الطوارئ

Lebanon 24
09-11-2023 | 08:47
A-
A+
Doc-P-1128326-638351417049710687.jpg
Doc-P-1128326-638351417049710687.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استكملت الفرق الطبية المتخصصة في وزارة الصحة العامة تدريب المستشفيات الحكومية والخاصة، استكمالًا للخطة التي أطلقتها الوزارة منذ بداية احداث غزة، لرفع جهوزية القطاع الصحي في التعامل مع تداعيات الطوارئ في حال حصولها، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين في القطاع الصحي ولا سيما منظمة الصحة العالمية، اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي، اطباء بلا حدود، الصليب الاحمر اللبناني، نقابة الاطباء، نقابة الممرضين، والجمعية اللبنانية لطب الطوارئ.
Advertisement

وشملت التدريبات حتى الساعة المستشفيات التالية: 

١ مستشفى النجدة الشعبة – النبطية

٢ مستشفى سبلين الحكومي

٣ مستشفى حيرام

٤ مستشفى عسيران

٥ المستشفى المركزي مزبود

٦ مركز لبيب الطبي

٧ مستشفى علاء الدين

٨ مستشفى رفيق الحريري الجامعي 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-11-09
10:00 | 2023-11-09
09:57 | 2023-11-09
09:08 | 2023-11-09
09:05 | 2023-11-09
08:48 | 2023-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24