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لبنان

من قوى الأمن للمواطنين: تجنبوا هذه الطرقات في بيروت

Lebanon 24
09-11-2023 | 08:48
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صـــدر عــن المديريـّة العـــامـّة لقـوى الأمـن الداخـلـي ـــ شعبـة العـلاقـات العامّة مـا يلـي:

تنظّم "جمعية بيروت ماراثون"، يوم الأحد في 12-11-2023 سباق "ماراثون بيروت الدولي"، انطلاقًا من وسط بيروت إلى الحمّام العسكري وصولًا إلى الطريق البحرية، فمنطقة ضبيّة.
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سيتم منع وقوف السيّارات على جانبي الطّرقات، على طول مسار السباق، اعتباراً من السّاعة الواحدة من بعد منتصف ليل السبت - الأحد، ومنع مرورها كلّيًّا اعتباراً من السّاعة الخامسة من فجر يوم الأحد، وذلك لحين انتهاء السّباق. يرجى من المواطنين الكرام تجنّب سلوك طرقات الماراتون في خلال الفترة الصباحية والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وبلافتات السير حفاظاً على سلامة المتسابقين وتسهيلاً لحركة المرور.

 كما باستطاعتهم الاطّلاع على مسار السّباق، بالتفصيل، من خلال موقع المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، وذلك على الرّابط التّالي:

https://isf.gov.lb/ar/beirut_marathon
 
 
 
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