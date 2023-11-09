صواريخ وصفارات إنذار وقصف مدفعي... هذا ما يحدث في جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف موقع المطلة بالصواريخ الموجهة، وحقّق فيه إصابات مباشرة.



Advertisement وقد أفادت "العربية" عن إطلاق صفارات الإنذار في شتولا والجليل الغربي شمالي فلسطين المحتلة، بينما قال مراسل "المنار" علي شعيب، أنّ صاروخاً موجّها أصاب هدفاً عسكريّاً في شتولا.

إلى ذلك، أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيلي استهدف وطى الخيام بالقذائف، وقصف سهل الخيام - مرجعيون وتلة الحمامص بالقنابل الفوسفورية.

وقد طال القصف أيضاً بلدتيّ برج الملوك وتل نحاس فوق المنطقة المعروفة بالمطار، وأطراف بلدة راميا، وبيت ليف، وسهل الوزاني الزراعي.

وبسبب القصف، اندلع حريق على طريق عام برج الملوك، عند مفرق الخيام.

كذلك، قالت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط عدة قذائف مدفعية إسرائيليّة قرب ثكنة "اليونيفيل" جنوب شرق صور.