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لبنان

تيمور جنبلاط استقبل وفداً من قطاعي المهن الحرة والمحامين في "القوات"

Lebanon 24
09-11-2023 | 09:08
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو النائبين جورج عقيص ونزيه متى يرافقهما وفد من قطاعي المهن الحرة والمحامين في القوات اللبنانية، في حضور النائبين وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن، وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر وعضو مجلس القيادة نشأت الحسنية ومفوضي الداخلية هشام ناصر الدين، والعدل سوزان اسماعيل. 
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وقد تخلل اللقاء عرض لمختلف الأوضاع العامة وشؤوناً نقابية.
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