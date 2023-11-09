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لبنان

من الحدود مع لبنان... وزير إسرائيليّ يُوجّه تهديداً لنصرالله ماذا قال له؟

Lebanon 24
09-11-2023 | 10:12
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قال عضو حكومة الحرب الإسرائيليّة بيني غانتس من الحدود مع لبنان، إنّ "ارتكب الأمين العامّ لـ"حزب الله" حسن نصرالله خطأ، فإن "حزب الله" ولبنان سيدفعان الثمن".
 
 
 
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