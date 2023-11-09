من الحدود مع لبنان... وزير إسرائيليّ يُوجّه تهديداً لنصرالله ماذا قال له؟

قال عضو حكومة الحرب الإسرائيليّة بيني غانتس من الحدود مع لبنان، إنّ "ارتكب الأمين العامّ لـ"حزب الله" حسن نصرالله خطأ، فإن "حزب الله" ولبنان سيدفعان الثمن".

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