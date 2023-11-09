بعد الغارات على البلدة... رئيس بلدية ياطر تفقد المنازل المتضررة

جال رئيس بلدية ياطر خليل كوراني يرافقه نائبه ناصر سليم على المنازل التي تضررت بفعل القصف والغارات الجوية الاسرائيلية على البلدة، وقال خلال الجولة: "صامدون في ارضنا، ولن نترك ارضنا مهما كلف الامر".

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وأشار الى ان "البلدة تتعرض منذ عشرة ايام لقصف وغارات بالطيران الحربي مما ادى الى تضرر خمسة منازل وتضرر بساتين الزيتون والاحراج، وقال: "ان المناطق التي تتعرض للقصف هي احياء سكنية وهي ليست قواعد عسكرية وليس هناك من مظاهر مسلحة في البلدة، ونتساءل لماذا يتم قصفنا يوميا".



واضاف: "قبل يومين العناية الالهية جنبتنا من وقوع كارثة كبيرة عندما استهدف الطيران الحربي مبنى مؤلف من ثلاث طبقات حيث كان يتواجد فيه 23 شخصا اغلبيتهم من التابعية السورية يعملون في الزراعة".



وقال: "نشكر الجيش الذي قام بتفكيك صاروخ لم ينفجر ونحن كبلدية بين اهلنا ونعيش معهم ونتواصل معهم ونقوم بمعاينة المنازل المتضررة ونقدم ما نملك من امكانياتنا المتواضعة للاهالي وصامدون معهم ولن نترك الارض لانها ارضنا وارض اجدادنا".

