شيخ العقل استقبل زواراً.. ودعوة لعدم إستدراج لبنان للحرب

إستقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت، عضو اللقاء الديموقراطي النائب فيصل الصايغ وجرى البحث بعدد من المواضيع المطروحة وتطورات ما يجري في غزة والتهديدات التي تطال لبنان.

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كما جرى تأكيد المواقف المعلنة في هذا المجال من قبل شيخ العقل واللقاء الديموقراطي الداعية "لضرورة وقف اطلاق النار ودعم صمود أبناء غزة في مواجهة العدوان الاسرائيلي والحروب الوحشية التي يخوضها ضد المدنيين والاطفال والنساء والشيوخ، والتي تخطت كل القوانين والمحرّمات". وفي اهمية "التضامن الداخلي الذي يحتاجه لبنان وعدم إستدراجه الى حروب لا يستطيع تحمّل نتائجها".



وأثنى الصايغ خلال اللقاء على نجاح معرض بيروت للمنتجات القروية الذي اقامه المجلس المذهبي في الاونيسكو اخيرا.



كما استقبل الشيخ ابي المنى وفدا من مشايخ آل علامة في بيروت، قدم باسمه الشيخ فوزي علامة درعا تقديرية لسماحة شيخ العقل وتضمن صورة للمرحوم الشيخ الشهيد ابو عفيف محمد فرج عليها شعرا لسماحته منذ العام 1983.



واستقبل ايضا المحامي الاستاذ توفيق المهتار.



وكان شيخ العقل استقبل سابقا امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر وتناول البحث القضايا المطروحة وموقف الحزب الاشتراكي منها.



كذلك استقبل عضو مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان سامر سليم الذي اطلعه على وضع المؤسسة في ظل الظروف الراهنة.



وعقد اجتماعا مع رئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس المذهبي اللواء الركن المتقاعد شوقي المصري وعضو اللجنة الشيخ فادي العطار.