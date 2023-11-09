ملحم خلف: لننتخب رئيساً للجمهورية فنتجنب الاصعب

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شدد النائب ملحم خلف من مجلس النواب على أنه "في اليوم 295 على تواجدي داخل المجلس النيابي، اعبر عن هذا الموقف فيما تحلق الطائرات المعادية الان فوق ارضنا وفوق العاصمة، وشعبنا قلق على يومياته واهلنا يدفعون دما نتيجة انتهاكات العدو الاسرائيلي، كأننا هنا في عالم آخر، عالم غير مسؤول وغير متحسس للخطر الداهم على الوطن والمصير وعلى شعبنا واهلنا".اضاف: "مرة جديدة ألجأ الى وجداننا جميعا، نحن الـ128 نائبا، فعند الخطر الكبير نلجأ الى بعضنا ولكننا عكس ذلك نبعد عن بعضنا ونقصي بعضنا وكأننا غرباء. ان الدم الذي سال في عيترون ينادينا ويصرخ بوجه انقساماتنا، يطالبنا بتحصين الجهة الداخلية ويفرض علينا التضامن الوطني وانفاذ مسؤولياتنا بالامتثال الى احكام الدستور من اجل انتظام الحياة العامة في البلد".وتابع: "انها ساعة الحقيقة، واحكام المادة 74 من الدستور تستغيث وتطالبنا نحن النواب بانتخاب رئيس الجمهورية اليوم قبل الغد، ليتبعه تكليف ثم تأليف لحكومة انقاذية تسمح بمعالجة هذه الازمات التي تتراكم يوميا في الوطن والتي تتعقد".وختم: "لا للفراغ في المؤسسات، لا للفراغ في سدة الرئاسة، لننتخب رئيسا للجمهورية فنتجنب الاصعب".