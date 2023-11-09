23
o
بيروت
23
o
طرابلس
27
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
15
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ملحم خلف: لننتخب رئيساً للجمهورية فنتجنب الاصعب
Lebanon 24
09-11-2023
|
10:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد النائب ملحم خلف من مجلس النواب على أنه "في اليوم 295 على تواجدي داخل المجلس النيابي، اعبر عن هذا الموقف فيما تحلق الطائرات المعادية الان فوق ارضنا وفوق العاصمة، وشعبنا قلق على يومياته واهلنا يدفعون دما نتيجة انتهاكات العدو الاسرائيلي، كأننا هنا في عالم آخر، عالم غير مسؤول وغير متحسس للخطر الداهم على الوطن والمصير وعلى شعبنا واهلنا".
Advertisement
اضاف: "مرة جديدة ألجأ الى وجداننا جميعا، نحن الـ128 نائبا، فعند الخطر الكبير نلجأ الى بعضنا ولكننا عكس ذلك نبعد عن بعضنا ونقصي بعضنا وكأننا غرباء. ان الدم الذي سال في عيترون ينادينا ويصرخ بوجه انقساماتنا، يطالبنا بتحصين الجهة الداخلية ويفرض علينا التضامن الوطني وانفاذ مسؤولياتنا بالامتثال الى احكام الدستور من اجل انتظام الحياة العامة في البلد".
وتابع: "انها ساعة الحقيقة، واحكام المادة 74 من الدستور تستغيث وتطالبنا نحن النواب بانتخاب رئيس الجمهورية اليوم قبل الغد، ليتبعه تكليف ثم تأليف لحكومة انقاذية تسمح بمعالجة هذه الازمات التي تتراكم يوميا في الوطن والتي تتعقد".
وختم: "لا للفراغ في المؤسسات، لا للفراغ في سدة الرئاسة، لننتخب رئيسا للجمهورية فنتجنب الاصعب".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ودّعوا الطقس الدافئ: منخفضان جويان سيضربان لبنان.. وأمطار طوفانية في هذا الموعد (صورة)
Lebanon 24
ودّعوا الطقس الدافئ: منخفضان جويان سيضربان لبنان.. وأمطار طوفانية في هذا الموعد (صورة)
00:20 | 2023-11-09
09/11/2023 12:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن ورقة الـ100 ألف ليرة.. إكتشفوا ما حدث!
Lebanon 24
آخر معلومة عن ورقة الـ100 ألف ليرة.. إكتشفوا ما حدث!
15:13 | 2023-11-08
08/11/2023 03:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عباس إبراهيم يُعلن أموراً مهمة عن غزة و "حزب الله".. ماذا عن الحرب؟
Lebanon 24
عباس إبراهيم يُعلن أموراً مهمة عن غزة و "حزب الله".. ماذا عن الحرب؟
14:57 | 2023-11-08
08/11/2023 02:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "ترسانة حزب الله".. هذه الصواريخ حصل عليها وهدّد بها أميركا!
Lebanon 24
معلومات عن "ترسانة حزب الله".. هذه الصواريخ حصل عليها وهدّد بها أميركا!
16:29 | 2023-11-08
08/11/2023 04:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ يملكه "الحزب" يُرعب أميركا ويُهدّد سفنها... من أين حصل عليه وما هي ميزاته؟
Lebanon 24
صاروخ يملكه "الحزب" يُرعب أميركا ويُهدّد سفنها... من أين حصل عليه وما هي ميزاته؟
10:00 | 2023-11-09
09/11/2023 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2023-11-09
التمديد لقائد الجيش.. هل يغيّر موقف الراعي تموضع الأفرقاء؟!
14:07 | 2023-11-09
ماذا جاء في البيان الختامي لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك عن قائد الجيش؟
14:00 | 2023-11-09
تجارب إسرائيل في الغزو البريّ... ماذا حصل في بيروت والسويس؟
13:42 | 2023-11-09
"حزب الله" ينشر مشاهد من عملية استهدافه لعناصر من الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف (فيديو)
13:35 | 2023-11-09
هذه تسعيرة دولار السوق الموازية عصرا
13:05 | 2023-11-09
دورية لليونيفل تدخل بلدة في صور من دون مؤازرة للجيش.. والاهالي يتصدون لها
فيديو
فقدت عينها وفكرت بإنهاء حياتها 3 مرات.. فنانة لبنانية قديرة تبكي: "أنا مش قديسة" (فيديو)
Lebanon 24
فقدت عينها وفكرت بإنهاء حياتها 3 مرات.. فنانة لبنانية قديرة تبكي: "أنا مش قديسة" (فيديو)
02:23 | 2023-11-09
09/11/2023 21:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
02:22 | 2023-11-07
09/11/2023 21:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
00:42 | 2023-11-07
09/11/2023 21:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24