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لبنان
دورية لليونيفل تدخل بلدة في صور من دون مؤازرة للجيش.. والاهالي يتصدون لها
Lebanon 24
09-11-2023
|
13:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ دورية لليونيفيل دخلت بلدة الرمادية في قضاء صور من دون مؤازرة للجيش، فتصدى لها الأهالي وأوقفوها كما منعوها من الخروج الى حين قدوم الجيش للمكان.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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