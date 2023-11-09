دورية لليونيفل تدخل بلدة في صور من دون مؤازرة للجيش.. والاهالي يتصدون لها

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ دورية لليونيفيل دخلت بلدة الرمادية في قضاء صور من دون مؤازرة للجيش، فتصدى لها الأهالي وأوقفوها كما منعوها من الخروج الى حين قدوم الجيش للمكان.

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