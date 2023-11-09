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لبنان

قصف مدفعي معاد عنيف.. جبهة الحدود الجنوبية تشتعل مساء

Lebanon 24
09-11-2023 | 14:35
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شنت الطائرات الحربية المعادية، غارة جوية على منطقة اللبونة، واخرى على أطراف بلدة راميا. كما وركز العدو قصفه المعادي على منطقة راس الناقورة ومنطقة اللبونة التي استهدفت بغارة جوية.
 
واشتعلت مساء جبهة الحدود الجنوبية اللبنانية بفعل الاستهداف الاسرائيلي المعادي. وشنت الطائرات الحربية المعادية غارة جوية على بلدة الجبين، كما ركز العدو قصفه على منطقة راس الناقورة. 

 كذلك شن طيران العدو اكثر من غارة على اطراف بلدة ياطر.
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وسجل قصف اسرائيلي بقذائف ال155 استهدف محيط مشروع 800 خراج البويضة قضاء مرجعيون.
 
وكذلك أفادت مندوبة "لبنان 24" عن حدوث غارة في ساحة البياضة بالقرب من موقع قيادة اللواء الخامس للجيش، وفرق الاسعاف تتوجه للمكان بعد معلومات عن سقوط جريح للجيش.
 
كما طال القصف طريق الخردلي، واحراج العيشية الجرمق.
 
ونفذ العدو غارات عند تلال علما الشعب في القطاع الغربي. 
 
وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأنّ العدو نفد غارة على منزل في ياطر وبعد تحرك سيارات الإطفاء والإسعاف نفّذ العدو غارةً جديدة على بعد أمتار من السيارات دون وقوع إصابات.
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