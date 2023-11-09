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لبنان

رجل يطلق النار على شقيقته في الضنية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
09-11-2023 | 14:34
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اقدم المدعو "ن.ق" على اطلاق النار من سلاح بومب اكشن بإتجاه شقيقته "ا.ق" في بلدة بقرصونا قضاء الضنية عن طريق الخطأ.
وقد سارعت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة على نقلها الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج. 
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وقد عرف ان اطلاق النار جاء نتيجة خلاف عائلي.
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