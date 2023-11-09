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لبنان
أحداث أدّت الى تأخير إطلاق العمل بمنصّة صيرفة
Lebanon 24
09-11-2023
|
18:04
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فهم اقتصاديون ان الاحداث الأمنية أدت الى تأخير اطلاق العمل بمنصة صيرفة لبنانياً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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