تسديد متوجّبات الشقق السكنية الى دوائر البلدية

طلبت السلطة الاجرائية في بلدية بيروت، تسديد متوجبات الشقق السكنية الى دوائر البلدية، من دون الشركات المالية ولم تحدد طريقة حصول المكلف على القيمة المطلوبة لتسديدها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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