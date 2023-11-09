هوكشتاين "غير مُرتاح": ليس لدينا أكثر لنقدّمه



Advertisement واشارت المصادر انه من الواضح ان الادارة الاميركية قد قررت ان يكون جزءا اساسيا من معالجتها لموضوع غزة منطلقه بيروت، عبر شخصية مقربة من الرئيس الاميركي شخصيا ونجحت في تأمين شبكة علاقات مع اطراف اساسية في الثامن من آذار ،ولها قدرة على التأثير في مسار ومصير الامور، معتبرة ان المرحلة المقبلة ستشهد اكثر من زيارة له الى بيروت، في ظل تظهر مهمته اكثر وهي العمل على الخط "الاسرائيلي" – الفلسطيني. كتب ميشال نصر في" الديار": ينقل المطلعون على اجواء الجولة التي قام بها الموفد الاميركي اموس هوكشتاين الى بيروت انه لم يكن "مرتاحا تماما" للقاءات التي عقدها مع اكثر من جهة، اذ بحسب ما نقل عنه ان ما عرضه هو اقصى ما يمكن للادارة الاميركية ان تقدمه. ووفقا للمعلومات، فان الوسيط الاميركي قد ناقش في بيروت، من ضمن السلة التي حملها مجموعة من النقاط، حيث يصف احد من التقاهم بان زيارته هذه المرة حملت طابعا لافتا ومهما، فكل شخصية التقاها تبلغت رسالة معنية بمتابعتها، وانجاز المطلوب من ضمن "الخطة" الاميركية التي حملها.واشارت المصادر انه من الواضح ان الادارة الاميركية قد قررت ان يكون جزءا اساسيا من معالجتها لموضوع غزة منطلقه بيروت، عبر شخصية مقربة من الرئيس الاميركي شخصيا ونجحت في تأمين شبكة علاقات مع اطراف اساسية في الثامن من آذار ،ولها قدرة على التأثير في مسار ومصير الامور، معتبرة ان المرحلة المقبلة ستشهد اكثر من زيارة له الى بيروت، في ظل تظهر مهمته اكثر وهي العمل على الخط "الاسرائيلي" – الفلسطيني.

وحول النقاط التي بحثها في بيروت خلال لقاءاته ، تجمع المعلومات على التقاطع عند ثلاث نقاط اساسية:

- اولا حمل لائحة مفصلة باسماء المختطفين والمفقودين الاميركيين في غزة، طالبا الحصول على معلومات مفصلة عن وضعهم الحالي، وعما اذا كان قد قتل منهم خلال الغارات او ثمة اصابات من بينهم، لترتيب عمليات التفاوض ووضع الاولويات. وهو في هذا الاطار بحث الموضوع بتفاصيله مع المدير العام السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي كان سبق واجرى سلسلة اتصالات عشية زيارة هوكشتاين مع قيادات حماس في لبنان وقطر.

- نقل رسالة حملت "تساهلا" ملحوظا في ملف التعيينات الخاصة بالجيش، حيث اشار الى ان واشنطن لا يهمها الاسم، بقدر ما يهمها استقرار و"مشروعية" المؤسسة العسكرية، ملمحا الى ان المساعدات يمكن ان تستمر في اطارها الحالي ووفقا للاتفاقات الحالية وبنودها، وهو ما اعاد خلط الاوراق في ظل الحديث عن تقدم "تسوية ما" يعمل عليها، كان سبق وطرحت، تسمح باخراج الجميع من دائرة الصراع بين الـ 16 والـ24 وزيراً للاجتماع الحكومي.

- رغبة اميركية باعطاء السلطة التنفيذية ممثلة برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي دورا اكبر في مسألة الدور الرسمي للدولة في ما خص الاحداث الحالية في المنطقة، ومن ضمن ذلك تشجيع على قيامه بجولة اوروبية بعد جولته العربية، لبحث "تحييد" لبنان وتعزيز مظلة الامان لابقائه بعيدا عن النزاع، وعدم دخوله الحرب التي تحاول اسرائيل جره اليها.