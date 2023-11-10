Advertisement

لبنان

لبنان على خط المفاوضات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-11-2023 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1128554-638352010351463342.jpg
Doc-P-1128554-638352010351463342.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في ظل المساعي الدولية الهادفة الى وقف اطلاق النار في قطاع غزة من جهة ومنع توسع المعارك الى ساحات وجبهات جديدة من جهة اخرى، بات لبنان احد التقاطعات لعمليات التواصل والوساطات الدولية.
وتقول المصادر ان الساعات الماضية شهدت تسارعا في التواصل الذي يقوده الاميركيون مع قوى داخلية وخارجية، ويبدو ان هناك فكرة جديدة تتم مناقشتها في محاولة لاقناع "حزب الله" بعدم الانخراط في المعركة.
Advertisement
وتشير المصادر الى ان تسارع الاتصالات يعود الى إقتراب كلمة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في ظل توقعات بأن تكون تصعيدية الى حد ما، على عكس الخطاب الاخير.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2023-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-11-10
03:00 | 2023-11-10
06:14 | 2023-11-10
05:47 | 2023-11-10
05:45 | 2023-11-10
05:43 | 2023-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24