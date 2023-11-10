Advertisement

لبنان

"الكتائب" تشاور القاعدة في التعيينات الحزبية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-11-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1128560-638352018158191612.jpg
Doc-P-1128560-638352018158191612.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفت مصدر كتائبي الى أن فكرة المشورة للقاعدة الشعبية في ملف التعيينات الحزبية أمر أرادته القيادة لمزيد من الشفافية والديموقراطية وإشراك الكتائبيين في كل المناطق بخيار التعيينات المناطقية، مع العلم أن المكتب السياسي المنتخب يستطيع التعيين من دون مراجعة أحد ، ولكن الإنفتاح في القيادة والتطور في العمل الحزبي جعل من فكرة المشورة نهجا متبعا ، مع أنه متعب بعض الشيء بسبب تعدد الآراء والأفكار بين الرفاق المحازبين، ولكن شيء من التعب والعناء لا يهم أمام التطور والكثير من الديموقراطية .
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2023-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-11-10
03:00 | 2023-11-10
06:14 | 2023-11-10
05:47 | 2023-11-10
05:45 | 2023-11-10
05:43 | 2023-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24