"الكتائب" تشاور القاعدة في التعيينات الحزبية

لفت مصدر كتائبي الى أن فكرة المشورة للقاعدة الشعبية في ملف التعيينات الحزبية أمر أرادته القيادة لمزيد من الشفافية والديموقراطية وإشراك الكتائبيين في كل المناطق بخيار التعيينات المناطقية، مع العلم أن المكتب السياسي المنتخب يستطيع التعيين من دون مراجعة أحد ، ولكن الإنفتاح في القيادة والتطور في العمل الحزبي جعل من فكرة المشورة نهجا متبعا ، مع أنه متعب بعض الشيء بسبب تعدد الآراء والأفكار بين الرفاق المحازبين، ولكن شيء من التعب والعناء لا يهم أمام التطور والكثير من الديموقراطية .

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