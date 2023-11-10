خوفاً من الحرب... 3 رواتب مسبقة

عُلم أنّ منظمات أمميّة في لبنان، قامت بدفع 3 رواتب مسبقة لموظفيها، خوفاً من تمدّد الصراع في غزة إلى جنوب لبنان، واندلاع حربِ بين "حزب الله"و إسرائيل.

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