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لبنان

احتفال تكريمي للمخرج الراحل غازي قهوجي

Lebanon 24
10-11-2023 | 01:59
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كرمت جمعية "هلا صور" الثقافية الاجتماعية ولجنة معرض الكتاب العربي التاسع، المخرج الفنان الراحل الدكتور غازي قهوجي في قاعة المكتبة العامة، في مجمع باسل الاسد الثقافي في مدينة صور، في حضور نقيب الفنانين في لبنان نعمة بدوي ورئيس جمعية "هلا صور" الكاتب الدكتور عماد سعيد وأسرة الراحل وشخصيات وفاعليات رسمية وشعبية واجتماعية وثقافية وفنية٠

بداية تلاوة سورة الفاتحة عن أرواح شهداء غزة وفلسطين، ثم قدمت الاحتفال مستشارة جمعية "حدودنا السما" بكلمة اشادت فيها بالراحل الفنان قهوجي وسيرته ودوره في الحقل الفني والمسرحي.

وألقى سعيد كلمة اعتبر فيها ان "تكريم الكاتب والمسرحي والفنان والاكاديمي النهضوي والمجدد غازي قهوجي، هو تكريم لكل لبنان والعالم العربي والفن الإنساني بشكل عام"، داعيا إلى "تكريم كل من يقدم عملا كبيرا على صعيد المسرح والثقافة والكتاب"، مطالبا "بإقامة شارع في صور يحمل اسم الراحل غازي قهوجي".

وألقى الكاتب والصحافي نهاد حشيشو كلمة أصدقاء الراحل تناول فيها سيرة حياة قهوجي وأهم المحطات التي جمعته به بأسلوب وجداني عاطفي، وتحدث عن قدراته الفنية والثقافية وموهبته منذ نعومة اظفاره، معتبرا انه كان صديقا وفيا مخلصا محبا للفن والحياة، "وهو وطني بامتياز، بل يساري ملتزم بالإنسان والوطن ويحب لبنان والرحابنة"٠

وشرح بدوي "قصة تعرفه على الفنان البارز غازي قهوجي الانسان الفنان المثقف الطليعي والكاتب المسرحي والاديب الذي سخر من الواقع وحاربه بالابتسامة"٠

وقال: "ان قهوجي كان يؤمن بالفن كسلاح لمواجهة الواقع المزري."

وتحدث عن مراحل نبوغ وعبقرية قهوجي وعلاقته بالرحابنة وفيروز والمخرج المصري عفيف الطيب والفنانين الايطاليين واوبرا عايدة ولجنة مهرجانات صور الدولية ومؤلفاته واهمها قهوجيات، مشيرا ان "قهوجي أسطورة فنية وقيمة ثقافية عملاقة ومدرسة عريقة في الفن والحياة والتجربة".

ثم سلم سعيد وبدوي "درع الوفاء والتميز" لعائلة الراحل غازي قهوجي، الذين شكروا الدكتور عماد سعيد ولجنة معرض الكتاب على هذا التكريم الأول لقهوجي منذ وفاته.

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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

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