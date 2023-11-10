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لبنان

جدول جديد لأسعار المحروقات.. إليكم أحدث الأرقام

Lebanon 24
10-11-2023 | 02:10
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صدر الجدول الجديد لأسعار المحروقات صباح اليوم وأصبحت كالتالي:

- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 1587.000 (-4000)
- صفيحة البنزين 98  أوكتان: 1627.000 (-4000)
- المازوت : 1638.000 (-27000)
- الغاز:   958.000 (000)
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