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لبنان

الوضع الميداني جنوبًا... كيف يبدو؟

Lebanon 24
10-11-2023 | 03:47
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يخيم هذا الصباح هدوء مشوب بالترقب والحذر الشديدين على منطقة حاصبيا بعد ليل ساخن من تبادل القصف الصاروخي والمدفعي بين المقاومة الإسلامية والقوات الاسرائيلية، حيث استمر حتى ساعة مبكرة من فجر اليوم، ويخرقه بصورة شبه متواصلة طلعات استكشافية للطيران المروحي التجسسي نوع "ام كا" انطلاقا من محور الماري المجيدية تلال كفرشوبا ومزارع شبعا العرقوب ومرتفعات جبل الشيخ الغربية وصولا حتى مرتفعات برغز والاحمدية والبقاء الغربي واقليم التفاح، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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كما طال القصف المدفعي أطراف البستان في القطاع الغربي، واشتعلت الحرائق في وادي العليق في خراج البلدة.
  
 
وقصفت القوات الاسرائيلية بين بلدتي راميا وعيتا الشعب وبين مارون الراس وعيترون، وأسقطت قذيفة مدفعية بالقرب من خزان مياه كبير في بلدة طيرحرفا جنوب صور.
 
وأطلق الجيش الاسرائيلي 6 قذائف على أطراف بلدة الزلوطية جنوبي صور، البعيدة نسبياً عن الخط الأزرق الحدودي في القطاع الغربي.
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