أمر غير متوقع وغريب جدا.. بلدة جنوبية تحرر محضر ضبط بحق طائرة اسرائيلية (صورة)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمحضر ضبط سير بحق طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع "ام كا" صادر عن بلدية جباع - عين بوسوار.

أما السبب فيعود إلى أنها كانت تسير بسرعة 220 كلم وتعمل على إزعاج الناس وعند الطلب منها المغادرة استعملت الصواريخ.