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لبنان

أمر غير متوقع وغريب جدا.. بلدة جنوبية تحرر محضر ضبط بحق طائرة اسرائيلية (صورة)

Lebanon 24
10-11-2023 | 03:15
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمحضر ضبط سير بحق طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع "ام كا" صادر عن بلدية جباع - عين بوسوار. 
 
أما السبب فيعود إلى أنها كانت تسير بسرعة 220 كلم وتعمل على إزعاج الناس وعند الطلب منها المغادرة استعملت الصواريخ. 
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