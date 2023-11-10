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لبنان

هذا هو جدول الاعمال المقترح للجلسة المقبلة لمجلس الوزراء

Lebanon 24
10-11-2023 | 03:35
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وزعت الامانة العامة لمجلس الوزراء الاتي:
 
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