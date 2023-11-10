مذكرة تفاهم بين بوشيكان ووزير الصناعات الغذائية الهندي

أعلنت السفارة اللبنانية في الهند في بيان، أن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان زار الهند بدعوة رسمية لحضور معرض الغذاء العالمي WFI 2023 الذي أقيم في دلهي، ولإجراء محادثات مع المسؤولين المعنيين. وشارك في المحادثات سفير لبنان في نيودلهي ربيع نرش الذي واكب الوزير في زيارته وفي اللقاءات التي أجراها.

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عقد الوفد اللبناني، الذي ضم أيضًا المدير العام لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لانا ضرغام، اجتماعًا تخصصيًا مع وزير الصناعات الغذائية باشوباتي كومار باراس بحضور نرش.



وأكد باراس "ضرورة تشجيع رجال الأعمال في البلدين على تبادل الزيارات والتواصل وإقامة علاقات شراكة وتجارة"، قائلاً إن "الهند ترى في لبنان مركز استقطاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وغرب آسيا"، مشيداً "بنجاحات اللبنانيين وتفوّقهم وقصص نجاحاتهم في دول الاغتراب".



وشكر بوشكيان الوزير باراس على الدعوة، مؤكدًا "قوة العلاقات بين لبنان والهند على مستويات عدة"، مشيدًا "بمسيرة الهند للتحوّل الى أحد أهم مصادر الغذاء بين دول العالم، لا سيما في مجال الدخُن Millets"، معربًا عن "تطلّع لبنان، دولة وقطاعًا خاصًا، إلى تطوير التبادل وتعزيزه في الاتّجاهين".



واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين وفتح المجالات في مختلف الاتجاهات الاقتصادية والصناعية والزراعية.



ووجّه بوشكيان دعوة لباراس لزيارة لبنان فوعد الوزير بتلبيتها، ووجّه بتعيين مسؤول تواصل بين الوزارة والسفارة اللبنانية في الهند لمتابعة الملفات التي نوقشت في الاجتماعات.

ومن بين الاجتماعات المهنية الأخرى، عقد الوفد اللبناني اجتماعًا تخصصيًا معمقًا مع المعهد الهندي للبحوث الزراعية IARI حيث اطلع على نشاطات المعهد ومنجزاته، ووضع الطرفان خطة عمل للافادة من التقدم الهندي في هذا المجال وكيفية نقل الخبرات إلى لبنان, على أن تتابع السفارة اللبنانية في الهند تفاصيل الخطة بين المعهد الهندي ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في وزارة الصناعة اللبنانية.